ليبيا نيوز

اعتقال 16 مهاجرا غير شرعيا جزائريا في إسبانيا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

إيبيزا 09 مايو 2022 (وال) أعتقل عملاء من مجموعة “UCRIF” التابعة للواء الهجرة والحدود في مركز الشرطة الوطنية في إيبيزا بإسبانيا، (16) مهاجر غير شرعي من الجزائر بينهم (6) قاصرين وامرأتان. كما تم أيضا اعتقال جزائريين اثنين وهما صاحب القارب ومساعده، بتهمة ارتكاب جرائم ضد حقوق مواطنين أجانب والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وتم اعتراض […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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