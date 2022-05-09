إيبيزا 09 مايو 2022 (وال) أعتقل عملاء من مجموعة “UCRIF” التابعة للواء الهجرة والحدود في مركز الشرطة الوطنية في إيبيزا بإسبانيا، (16) مهاجر غير شرعي من الجزائر بينهم (6) قاصرين وامرأتان. كما تم أيضا اعتقال جزائريين اثنين وهما صاحب القارب ومساعده، بتهمة ارتكاب جرائم ضد حقوق مواطنين أجانب والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وتم اعتراض […]

ظهرت المقالة اعتقال 16 مهاجرا غير شرعيا جزائريا في إسبانيا أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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