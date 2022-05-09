تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف اقتصادية عالمية.

فينيا 09 مايو 2022 م (وال) – شهدت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، تراجعا ملحوظا إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا، بفعل مخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط، في حين يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي الذي من المتوقع أن يسفر عن شح الإمدادات العالمية.

فبحلول الساعة (01:53) بالتوقيت العالمي ” غرينتش” تراجعت أسعار خام برنت 28 سنتا أو 0.3% لتصل إلى (112.11) دولار للبرميل، في حين بلغ خام تكساس الأميركي (109.36) دولارًا للبرميل، بانخفاض 41 سنتا أو 0.4%، بحسب ما أفادت شبكة CNBC الاقتصادية.

وتشهد الأسواق المالية العالمية اضطرابًا جراء المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة وإجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في الصين والتي تضر بثاني اقتصاد على مستوى العالم.

وحيث خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم أسعار الخام لآسيا وأوروبا حتى شهر يونيو المقبل.

وارتفع برنت والخام الأميركي الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي كجزء من حزمة العقوبات الأشد صرامة بسبب الحرب في أوكرانيا. ويتطلب الاقتراح تصويتا بالإجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

(وال)