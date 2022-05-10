  بنك التنمية الهولندي يريد توسيع نطاق ضمانات القروض في الدول الهشة .

امستردام 9 مايو 2022 م (وال) ــــ يخطط “المصرف الهولندي للتنمية اف.ام.أو” لتوسيع نطاق برنامجه لضمان القروض بتوسيع دائرة انتشاره لتقاسم خسائر القروض المحفوفة بالمخاطر في مؤسسات الدول الأفريقية الهشة ، ومقرضي المشروعات الصغرى في البلدان النامية ، وهو البرنامج الذي تم استخدامه ، حتى الآن ، بالشراكة مع المقرضين بما في ذلك بنك “اكويتي” وبنك سبديان في كينيا ، وبنك “ساسفين” في جنوب افريقيا .

وسيعمل هذا المصرف على نشر برنامجه في الدول الافريقية الهشة ، اضافة الى نشره في عدد من دول الساحل ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومزمبيق .

وأدلى مدير المصرف الهولندي للتنمية “هاؤب كورنيليسن” بتصريحات لــ “ذا أفريكا ريبورت” اللاكتروني بتصريح قال فيه : (ان المبلغ المخصص حاليا لهذا البرنامج تبلغ قيمته 190 مليون دولار ، وفي مخطط المصرف زيادة المبلغ الى 500 مليون دولار بحلول العام 2024) .

يذكر أن “المصرف الهولندي للتنمية اف ام أو” الذي تم انشاؤه كمؤسسة مالية دولية ، منذ 50 عاما لتطوير ريادة الأعمال ، يمتلك خبرة في مجال الاستثمارات المستدامة للقطاع الخاص بالاسواق الناشئة .

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