مجلس النواب يحيل مشروع قانون الميزانية المقدم من حكومة (باشاغا) إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية.

طرابلس 09 مايو 2022 م (وال) – أحال مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 م المقدم من حكومة “باشاغا” إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس .

وأوضح المتحدث باسم المجلس ” عبد الله بليحق ” أنه بعد مناقشة مجلس النواب في جلسته المغلقة اليوم الاثنين لمشروع قانون الميزانية تم إحالته للجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس وفقاً للقانون رقم 04 لسنة 2014.م المنظم لعمل المجلس.

وحسب المتحدث فقد علق المجلس الجلسة ليوم غدٍ الثلاثاء لمناقشة ما وصلت إليه اللجنة المُكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة وما يُستجد من أعمال.

(وال)