ليبيا نيوز

المشرى ونورلاند يتفقان دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ، والأخير يشجع المشاركين في اجتماع القاهرة على الإجماع اللازم لوضع القاعدة الدستورية .

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 09 مايو 2022 م (وال) – اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة ” خالد المشري” وسفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” خلال لقائهما اليوم بالقاهرة على الحاجة إلى دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون وفق تغريدة نشرها السفير ” نورلاند” في صفحة السفارة الامريكية على موقع تويتر .

وقال ” نورلاند ” في التغريدة (اشجّع جميع المشاركين في اجتماع القاهرة المقبل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على العمل نيابة عن الشعب الليبي والتوصل إلى الإجماع اللازم لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات).

(وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك