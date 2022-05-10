القبض على الجناة في واقعة السرقة والعبث بمحتويات مكتب السجل المدني " العلالقه " ببلدية صبراته.

طرابلس 09 مايو 2022م ( وال ) – تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة العلالقة بمديرية أمن صبراتة من القاء القبض على الجناة في واقعة السرقة والعبث بمحتويات مكتب السجل المدني بمنطقة العلالقه التي حدث خلال اليومين الماضيين.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم استرجاع المسروقات بعد ان قاموا الجناة بيعها لأحد المحلات خارج المدينة، كما تم استرجاع جزء من المبلغ المالي المسروق، كون السارقين قاموا بشراء بعض الهواتف النقالة من باقي المبلغ وتم ضبطها أيضاً.

وأشارت الوزارة إلى انه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم واحالتهم الى جهات الاختصاص.

… ( وال ) …