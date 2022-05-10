قصف صاروخي يعرقل زيارة رئيس المجلس الأوروبي لأوديسا الأوكرانية

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال خلال زيارة مفاجئة لمدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا أن الكرملين “لن يتمكن أبدًا” من “إلغاء روح الحرية لدى الشعب الأوكراني.

واضطر ميشال، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، إلى الاحتماء جراء سقوط صواريخ على المنطقة، مواصلاً المحادثات مع الساسة الأوكرانيين في ملجأ آمن، وانضم الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الاجتماع عبر رابط فيديو من كييف.

وقد ناقش المشاركون التحديات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية التي تواجه أوكرانيا، وشمل جدول الأعمال أيضًا بحث خطط إنشاء صندوق تضامن لإعادة الإعمار.

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