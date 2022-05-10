الشركة للكهرباء تعلن فصل التيار الكهربائي عن أربع مناطق بالجنوب الغربي لاستكمال أعمال ربط دائرة أوباري الغازية/ العوينات.

طرابلس 10 مايو 2022م ( وال ) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الإثنين، أنه سيجري فصل التيار الكهربائي عن أربع مناطق بالجنوب الغربي لمدة ست ساعات خلال، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فصل التيار عن مناطق غات وتهالا والبركات والعوينات سيكون من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا ولمدة يومين، آملة من المواطنين أخذ العلم بذلك.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء سببه «استكمال أعمال ربط دائرة أوباري الغازية/ العوينات جهد 220 ك.ف» الذي يكون اليوم الثلاثاء، مما يتطلب فصل الدائرة المذكورة.

….( وال ) …