بايدن يوقع قانونا لتسريع المساعدات العسكرية لكييف

وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، قانونًا حمل اسم “قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا”، الذي يسمح للولايات المتحدة بتسريع إيصال المواد والمعدات العسكرية والأسلحة إلى أوكرانيا.

واعتبر بايدن أن القرار الذي يفعّل آلية يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية، مهم جدًا، في ظل ما تجلبه الحرب الروسية من دمار لأوكرانيا، مشددًا على أنه يرمي لمساعدة الأوكرانيين في “القتال دفاعا عن بلادهم وديمقراطيتهم بوجه الحرب الوحشية، بحسب تعبيره.

وأقر بايدن بأن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات دعمًا لأوكرانيا، لكنه أكد أن “الرضوخ للعدوان تكلفته أكبر”.

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