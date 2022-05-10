الرئيس التونسي يعين أعضاء جددا في لجنة الانتخابات

عين الرئيس التونسي قيس سعيد أعضاء لجنة الانتخابات الجديدة برئاسة فاروق بوعسكر، وفقًا لما ذكرته الجريدة الرسمية، وذلك استكمالاً للمرسوم الذي أصدره الشهر الفائت باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد.

وفي سياق آخر، كلف “سعيد”، وزيرة العدل ليلى جفال، بتشكيل الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي ومهمتها إجراء التسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد، حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب، وفق بيان نشرته صفحة الرئاسة الرسمية.

وشدد الرئيس التونسي على أن يكون القضاء في مستوى ما وصفها بالمرحلة التاريخية، وألا يتوانى عن تطبيق القانون على الجميع.

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