مصر والمغرب يجددان دعمهما للحوار الليبي-الليبي هو السبيل لحلحلة الأزمة وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

الربابط 10 مايو 2022م ( وال ) – جددت كل من المغرب ومصر دعمهما للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب مباحثات وزير الخارجية المغربي” ناصر بو ريطة ” أمس بالرباط مع نظيره المصري ” سامح شكري ” بحثا خلالها العلاقات بين البلدين وعدد من القضايا من بينهم مستجدات الوضع في ليبيا .

وثمنا البلدان في بيانهما ما سموه «اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة في إشارة إلى اختيار المجلس حكومة مكلفة برئاسة فتحي باشاغا، منذ مارس الماضي.

وشددا البلدان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين، وعلى دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص».

ووفقا للبيان المشترك أعربت مصر والمغرب عن تأييدهما مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية.

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