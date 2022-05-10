بوريل: مفاوضات الاتفاق النووي بلغت المرحلة الحاسمة

أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي “وصلت إلى مرحلة حاسمة”، منوهًا بأن “النص النهائي بات جاهزا وهو مطروح على الطاولة”، وأعرب عن أمله بإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وشدد بوريل على أن العودة إلى الاتفاق وتطبيق خطة العمل المشتركة في صالح الجميع والأمن في المنطقة، لأن ذلك يعني امتثال إيران الكامل لالتزاماتها النووية، وخضوع برنامجها النووي لرقابة صارمة.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن ذلك يضمن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية مع رفع العقوبات الأميركية ذات الصلة.

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