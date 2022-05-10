ليبيا نيوز

سقوط 50 قتيلا إثر استهداف موقع لتعدين الذهب بالكونغو الديمقراطية

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لقي أكثر من 50 مدنيًا مصرعهم جراء هجوم شنه مسلحون على موقع للتعدين عن الذهب في إقليم إيتوري، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتناحر مجموعات متمردة للاستيلاء على الأرض والموارد، منذ أكثر من عشر سنوات، في صراع تسبب بمقتل آلاف وتشريد الملايين.

وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن مسلحين مرتبطين بميليشيا كوديكو أغاروا على معسكر للتعدين بالقرب من بلدة مونجوالو، واشتبكوا مع جماعة متمردة أخرى، بينما حوصر الناس وسط تبادل إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل العشرات واحتراق عدد كبير من المنازل.

وأشارت منظمات مجتمع مدني تنشط في المنطقة إلى أن المستشفى المحلي اكتظ بالضحايا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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