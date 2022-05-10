سقوط 50 قتيلا إثر استهداف موقع لتعدين الذهب بالكونغو الديمقراطية

لقي أكثر من 50 مدنيًا مصرعهم جراء هجوم شنه مسلحون على موقع للتعدين عن الذهب في إقليم إيتوري، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتناحر مجموعات متمردة للاستيلاء على الأرض والموارد، منذ أكثر من عشر سنوات، في صراع تسبب بمقتل آلاف وتشريد الملايين.

وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن مسلحين مرتبطين بميليشيا كوديكو أغاروا على معسكر للتعدين بالقرب من بلدة مونجوالو، واشتبكوا مع جماعة متمردة أخرى، بينما حوصر الناس وسط تبادل إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل العشرات واحتراق عدد كبير من المنازل.

وأشارت منظمات مجتمع مدني تنشط في المنطقة إلى أن المستشفى المحلي اكتظ بالضحايا.

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