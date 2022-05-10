مجلس حقوق الإنسان يناقش تقارير عن انتهاكات روسية في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رولاندو جوميز، عن عقد جلسة خاصة بأوكرانيا الخميس المقبل، استجابةً لدعوة قدمتها كييف للنظر في مستجدات الأوضاع لديها، بما يشمل تقارير عن سقوط خسائر جسيمة في الأرواح بمدينة ماريوبول.

ورجح دبلوماسيون أن يشمل الاجتماع إصدار قرار للجنة تحقيق في الحرب تشكلت حديثا، برفع تقرير مفصل تعمل على إعداده للمجلس هذا العام.

ويظهر قرار عقد الجلسة الذي وقعت عليه 55 دولة على الأقل، بينها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، حجم الدعم الذي يظهره المجلس لأوكرانيا، التي أكدت سفيرتها لدى الأمم المتحدة أن التقارير الأخيرة عن جرائم الحرب والانتهاكات واسعة النطاق تتطلب اهتمامًا عاجلاً من قبل المجلس.

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