ليبيا نيوز

مساع للتعاون بين مصر والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات في القاهرة مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، أعرب خلالها عن أمله في تعميق العلاقات مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.

وقدّم كوريلا، الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، تعازيه بضحايا الهجوم الإرهابي الأخير الذي شنّه تنظيم داعش على نقطة للجيش المصري، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يؤكد استمرار تهديد المتطرفين.

ونوه مكتب الرئيس السيسي، في بيان عقب لقائه مع كوريلا، بأن الإرهاب هو التحدي الأول لأمن مصر واستقرارها ويتطلب جهودًا جماعية لمكافحته.

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قناة 218 الليبية

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