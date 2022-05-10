أوكرانيا تحث أوروبا على فرض عقوبات ضد شراء النفط الروسي

شدد مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة أن تشمل حزمة العقوبات الأوروبية السادسة على روسيا حظرًا على شراء النفط الروسي وإلا فإن أوكرانيا لن تستفيد من العقوبات الجديدة التي سيَفرضها الاتحاد على موسكو.

ويجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي بشكل دوري؛ لمناقشة تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات من المتوقع أن تتضمن إلغاءً تدريجيًا للنفط الروسي، وفرض رسوم جمركية على الصادرات بما يتجاوز سقف سعر معين.

وفي وقت سابق، وصف نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس حزمة العقوبات الجديدة بالذكية، وذلك للضغط على روسيا دون إحداث أضرار جانبية لدول الاتحاد، باعتبار اعتماد بعضها بشدة على موسكو في مجال الطاقة.

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