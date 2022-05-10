بسبب الحرب.. توقعات بانكماش الاقتصاد الأوكراني بـ30%

توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد الأوكراني انكماشا بمعدل 30% هذا العام في ظل استمرار الحرب مع روسيا.

وأضاف البنك الأوروبي، في تقرير، أن الإنتاج الزراعي الأوكراني يواجه مشاكل نقص الوقود والحصول على البذور والأسمدة والمعدات.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن نحو 25 مليون طن من الحبوب عالقة في أوكرانيا ولا يمكن تصديرها؛ بسبب تحديات البنية التحتية وإغلاق موانئ البحر الأسود.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية في مارس الماضي، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي تعد رابع أكبر مصدر للذرة في العالم وسادس أكبر مصدر للقمح.

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