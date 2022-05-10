المغرب تستضيف اجتماعا وزاريا للتحالف الدولي لمحاربة داعش

تستضيف مدينة مراكش، الأربعاء، الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وفق ما ذكره بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية.

وأشار البيان الوزاري إلى أن الاجتماع يشكل مرحلة جديدة لضمان التنسيق الدولي في مكافحة داعش، مع التركيز على القارة الأفريقية، في ظل تطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

ونوه البيان بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى جانب وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي أو ممثليهم. ومن المقرر، بحسب البيان، أن يصدر عن الاجتماع توجيهات إضافية إلى مواجهة تصاعد مد التطرف في أفريقيا.

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