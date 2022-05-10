إسبانيا.. إنقاذ 13 مهاجرا وفقدان 27 قبالة جزر الكناري

أعلنت السلطات الإسبانية أن حرس السواحل أنقذ 13 مهاجرًا في المحيط الأطلسي قبالة جزر الكناري، فيما ذكر موظفو الصليب الأحمر أن الناجين أبلغوهم أن حوالي ضعفي هذا العدد في عداد المفقودين، وربما غرقوا.

وأشار خفر السواحل الإسباني، في بيان، إلى توجّه طائرتين مروحيتين وقارب إنقاذ وسفينتين إلى مسافة مائة كيلومتر جنوبي جزيرة كناريا الكبرى، بعد رصد زورق يطفو في البحر، حيث تم نقل المهاجرين الذين ذكروا بعد إنقاذهم أن الزورق كان يقل 40 شخصًا.

وتعد جزر الكناري الإسبانية وجهةً نشطةً للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في السنوات الأخيرة.

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