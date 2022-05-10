ليبيا نيوز

إسبانيا.. إنقاذ 13 مهاجرا وفقدان 27 قبالة جزر الكناري

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السلطات الإسبانية أن حرس السواحل أنقذ 13 مهاجرًا في المحيط الأطلسي قبالة جزر الكناري، فيما ذكر موظفو الصليب الأحمر أن الناجين أبلغوهم أن حوالي ضعفي هذا العدد في عداد المفقودين، وربما غرقوا.

وأشار خفر السواحل الإسباني، في بيان، إلى توجّه طائرتين مروحيتين وقارب إنقاذ وسفينتين إلى مسافة مائة كيلومتر جنوبي جزيرة كناريا الكبرى، بعد رصد زورق يطفو في البحر، حيث تم نقل المهاجرين الذين ذكروا بعد إنقاذهم أن الزورق كان يقل 40 شخصًا.

وتعد جزر الكناري الإسبانية وجهةً نشطةً للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في السنوات الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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