وزير الدفاع يتبادل مع نظيره المصري التهاني بمناسبة عيد الفطر

طرابلس 10 مايو 2022 (وال) -تبادل وزير الدفاع بالحكومة الليبية أحميد حومة، مع نظيره المصري التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتلقى حومة برقية تهنئة من القائد العام للقوات المسلحة – وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية الشقيقة، فريق أول محمد زكي، هنأه فيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

بدوره، أرسل وزير الدفاع الليبي برقية تهنئة لنظيره المصري، معربا فيها عن أمنياته لمصر قيادة وحكومة وشعبا، الخير والنماء والأمن والأمان.(وال طرابلس) إ ه / س خ.

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