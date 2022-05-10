العثور على جثث 10 سودانيين معدنين في صحراء دنقلا

عثر على جثث 10 سودانيين معدنين، الثلاثاء، في منطقة صحراوية غربي مدينة دنقلا بشمال السودان، بعد أن فقد بهم الاتصال منذ 16 أبريل الماضي.

وبحسب والي الولاية الشمالية المكلف الباقر أحمد فقد عُثر على المعدنين مختطفين داخل الأراضي الليبية، مضيفًا أن رحلة البحث استمرت لمدة أسبوع وشاركت فيها القوات الجوية السودانية والقوات المشتركة السودانية الليبية وقيادة الفرقة 19 مشاة مروي وقيادة اللواء 75 مشاة دنقلا، والقوات النظامية الأخرى.

وقالت جمعية أبناء منطقة بخيت التي تعود إليها هوية القتلى، إن أبناء المنطقة المفقودين في المثلث الحدودي مع ليبيا ومصر موجودون حاليًا لدى جهة مجهولة.

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