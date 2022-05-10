الصومال.. مقتل 11 إرهابيا من ميلشيا الشباب جنوب البلاد

جوبالاند 10 مايو 2022 (وال) -أعلن الجيش الصومالي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل (11) مسلحا من فلول ميلشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابية، وذلك خلال عملية عسكرية في منطقة “عيلعدي” على بعد (30) كيلومترا عن مدينة “كسمايو” حاضرة ولاية جوبالاند جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية “صونا” عن قائد الكتيبة الخامسة للفوج الـ16 بالقوات المسلحة الصومالية عرب طيغ أحمد قوله إنه “تم القضاء على قيادات وعناصر إرهابية على أيدي الجيش.

كما تم القبض على اثنين من الإرهابيين”، مشيرا إلى أنه تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر.(وال جوبالاند) س خ.

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