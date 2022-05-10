باحث إيطالي: موارد الطاقة الأفريقية تساعد على التحرر من التبعية الروسية

اعتبر الباحث الإيطالي لوتشيانو بوليكيني، من مكتب أفريقيا في مؤسسة ميد أور الإيطالية التابعة لشركة ليوناردو، أن التحرر من التبعية الروسية يؤدي إلى فتح فرصة كبيرة من أجل تعميق العلاقات مع أفريقيا.

وأضاف بوليكيني، في تصريحات نقلها موقع ديكود39، أن جلوس إيطاليا على طاولة عدد من البلدان الأفريقية بهذه السرعة يعد نقطة قوة. مشيرًا إلى وجود ميزة إمكانية تحرك الحكومة مع شركة إيني الإيطالية، مما يعطي فكرة للمحاورين عن جدية نهج روما.

وأشار إلى وجود حاجة لإعادة توجيه الجغرافيا السياسية، وهو ما سيجعل إيطاليا أقرب إلى أفريقيا، في مواجهة الاختراق الاستراتيجي لجهات فاعلة مثل روسيا والصين، بحسب وصفه.

وتعيش أوروبا على وقع ضغط الأسعار المرتفعة بسبب الحرب القائمة بين موسكو وكييف إذ تستورد إيطاليا 95% من حاجتها من الغاز الطبيعي خارج البلاد بحسب تصريح وزير البيئة الإيطالي روبرتو تشينغولاني أمام مجلس الشيوخ أواخر مارس الماضي.

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