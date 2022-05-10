وزير المواصلات يبحث مع المنظمة الدولية للطيران المدني رفع القيود على الطيران الليبي فوق الأجواء الأوروبية

طرابلس 10 مايو 2022 (وال)- بحث وزير المواصلات محمد الشهوبي والوفد المرافق له؛ مع رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني ” إيكاو”؛ آخر الخطوات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية والمتعلقة بقطاع الطيران الليبي.

وشارك في الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر “مستقبل الطيران” بالسعودية رئيس مصلحة الطيران المدني، ورئيس مصلحة المطارات، والمدير الإقليمي للشرق الأوسط بالمنظمة الدولية للطيران المدني، والخبير الإقليمي لسلامة الطيران.

وناقش الاجتماع الآليات المتخذة من قبل الحكومة؛ للرفع من سلامة الطيران والمطارات، واستئناف الحركة الجوية إلى بعض الوجهات العربية والأوروبية.

وتطرق المجتمعون إلى آليات مساندة ليبيا في رفع القيود المفروضة على حركة الطيران الليبي فوق الأجواء الأوروبية، إضافة للرفع من كفاءة وقدرات العاملين في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال