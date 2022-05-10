أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال.

الكويت 10 مايو 2022 (وال) – قبل أمير الكويت الشيخ “نواف الأحمد الجابر الصباح” استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأمر باستمرارهم في تصريف شؤون منصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة. حسبما ذكرت وكالة الأبناء الكويتية.

وكان رئيس الوزراء قد تقدم باستقالته في الخامس من أبريل لولي العهد الشيخ “مشعل الأحمد الصباح”.

وجاءت الاستقالة تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب “عدم التعاون” مع الحكومة كان مقررا في اليوم التالي ، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.

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