وزير المواصلات يبحث مع وزير النقل التونسي المشاكل العالقة بمعبري رأس أجدير ووازن

طرابلس 10 مايو 2022 (وال)- بحث وزير المواصلات محمد الشهوبي مع وزير النقل التونسي ربيع المجيدي، تسوية الديون المالية لشركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الافريقية.

كما ناقش الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد بينهما على هامش مؤتمر مستقبل الطيران المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إيجاد الحلول الممكنة للمشاكل العالقة بمعبري رأس اجدير ومعبر وازن بين البلدين.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى فتح خط بحري بين البلدين وعودة تشغيل الرحلات على متن الخطوط التونسية، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية عبر موقع فيسبوك.

وحضر الاجتماع عن الجانب الليبي رئيس مصلحة الطيران المدني مصطفي بن عمار، ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، ومن الجانب التونسي حضر مدير عام الطيران المدني، ومدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات ومدير عام شركة الخطوط التونسية. (وال)

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