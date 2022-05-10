وزير الدفاع يقدم واجب العزاء لنظيره المصري في ضحايا الحادث الإرهابي شرق قناة السويس

طرابلس 10 مايو 2022 (وال) -قدم وزير الدفاع بالحكومة الليبية أحميد حومة، لنظيره المصري واجب العزاء في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع السبت شرق قناة السويس، وراح إثره ضابط في الجيش المصري وثمانية جنود آخرين.

ووجه حومة برقية تعزية للقائد العام للقوات المسلحة – وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية الشقيقة، فريق أول محمد زكي، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في هذا الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

وفيما قدم واجب العزاء لأسر الشهداء، معربا عن أمله في الشفاء العاجل للجرحى، أكد وزير الدفاع الليبي أن الإرهاب عانى منه كلا الشعبين الشقيقين.(وال طرابلس) إ ه / س خ.

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