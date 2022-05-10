وزير المواصلات يناقش مع نظيره التونسي حل المشاكل العالقة بمعبري رأس اجدير ووازن

طرابلس 10 مايو 2022 م ( وال ) ناقش وزير المواصلات ” محمد سالم الشهوبي” مع نظيره التونسي ” ربيع المجيدي” افاق التعاون في مجالات النقل والمواصلات وحل المشاكل العالقة بمعبري رأس اجدير ووازن.

وتم خلال الاجتماع الذي عقداه اليوم علي هامش مؤتمر (مستقبل الطيران )المنعقد بمدينة الرياض السعودية بحضور رئيس مصلحة الطيران المدني ” مصطفى بن عمار ” ورئيس مصلحة المطارات ” محمد بيت المال “ومن الجانب التونسي مدير عام الطيران المدني ومدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات ومدير عام شركة الخطوط التونسية مناقشة العديد من المواضيع من اهمها تسوية الديون المالية لشركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الافريقية وحل المشاكل العالقة بمعبري رأس اجدير ومعبر وازن و عودة تشغيل الرحلات علي متن الخطوط التونسية .

كما تم التطرق إلى مناقشة فتح خط بحري بين البلدين لتسهيل الحركة التجارية وتبادل السلع والمنتجات الزراعية .