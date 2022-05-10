رئيس لجنة الشؤون الخارجية يشارك في افتتاح يوم الفرانكوفونية

طبرق 10 مايو 2022 (وال) -شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عبر التقنية الافتراضية في افتتاح احتفالية يوم الفرانكفونية، الذي نظمه قسم اللغة الفرنسية بجامعة بنغازي، وبمشاركة عدد من سفارات الدول الفرانكفونية وهي فرنسا، رومانيا، بلجيكا، وتشيكيا، بالإضافة للسفارة الليبية في فرنسا وعدد من الباحثين والأكاديميين.

وأكد العقوري على أهمية الاهتمام بتعليم اللغة الفرنسية بالإضافة إلى اللغات الأجنبية الأخرى، ودعم جميع المبادرات لتدريس اللغات الأجنبية في المدارس الليبية.

كما أكد على أهمية اللغة الفرنسية باعتبار أن ليبيا تقع في محيط فرانكوفوني، وتجاورها عدة دول ناطقة بالفرنسية، مضيفا أن لجنة الخارجية عبرت سابقا عن الرغبة في الانضمام للمنظمة الفرانكفونية، من أجل تعزيز التعاون العلمي والاقتصادي مع أعضاء المنظمة والتقارب معها.

كما قدم شكره لإدارة جامعة بنغازي ولجميع القائمين على تنظيم الاحتفالية، مشيرا إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية والثقافية، والتي ستسمح بالاستفادة من الفرص الدراسية والعلمية التي توفرها الدول الناطقة بالفرنسية.

وأختتم العقوري: بأن تعزيز التعاون العلمي والثقافي على الصعيد الدولي هو من ضمن أولويات لجنة الخارجية.(وال طبرق) ف م / س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال