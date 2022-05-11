بايدن: حرب روسيا على أوكرانيا سبب رئيس للتضخم عالميا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن “حرب بوتين على أوكرانيا من الأسباب الرئيسة للتضخم وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا”، مبينًا أن أوكرانيا تمتلك ملايين الأطنان من الحبوب التي لا تستطيع نقلها إلى الأسواق العالمية حاليا.

وأبلغ بايدن، الذي يواجه ضغوطًا بسبب ارتفاع التضخم، الأميركيين، أنه يعمل مع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأميركي”، لحل هذه القضية الرئيسية التي تؤثر على إدارته، موضحًا أنه يتفهم معاناة الأمريكيين الناتجة عن التضخم.

وأكد جو بايدن، خلال خطابه من داخل البيت الأبيض، أن الأسر في جميع أنحاء أمريكا تعاني بسبب التضخم وأنه يريد من كل مواطن أميركي أن يعرف أنه يتعامل مع التضخم بجدية شديدة وأنه يتصدر أولوياته المحلية.

ووصف الرئيس الأميركي اضطرار مواطنيه لدفع المزيد مقابل السلع والخدمات في شتى المجالات، بالمحبطين ولا يلومهم على ذلك، فمع ارتفاع التضخم الذي دفع أسعار المستهلكين السنوية لتقفز بأكثر من 8%؛ سلط بايدن الضوء على السماح باستخدام النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية والضغط على الشركات لإعادة أرباح قياسية إلى المستهلكين في صورة أسعار أقل.

وأشار بايدن إلى أنه سيجعل شركات النفط تدفع ضرائب إن لم تستخدم مناطق امتيازاتها لإنتاج مزيد من الخام

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