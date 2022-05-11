المحرر الرياضي بـ (وال): فريقا النصر والأهلي- بنغازي يتأهلان للدور الـ (16 ) من كأس ليبيا .

بنغازي 10 مايو 2022م (وال) – جرت – أمس الاثنين – ضمن المباريات المؤجلة من الدور الثاني والثلاثون من كأس ليبيا لكرة القدم – مباراتان موزعة على ملعبان.

فعلي ملعب مدينة أجدابيا تمكن فريق النصر الأول لكرة القدم من التأهل إلى الدور السادس عشرة من كأس ليبيا عقب تفوقه على فريق المروج بنتيجة (5-2).

وانتهي الشوط الأول من المقابلة التي قادتها صافرة الحكم ” الطاهر فرج ” أنتهى نصراويا بثلاثية نظيفة، حيث بادر النصر بالتسجيل بواسطة مدافعه الأيمن ” فائز الشبخي ” في حين عزز المهاجم ” سالم روما ” تقدم فريقه بهدف ثان، وذلك عن طريق ضربة راسية محكمة، فيما عاد المدافع الأيمن ” فايز الشيخي ” مجددا ليوقع على الهدف الثالث لفريقه والثاني له شخصيا’ لينتهي بذلك النصف الأول على واقع ثلاثة أهداف نصراوية.

في الحصة الثانية حاول المروج المنقوص من عدد من لاعبيه لعل أبرزهم المهاجم التونسي ” لوئ العلوي” و ” مهند أمطول ” العودة للمباراة ليتمكن لاعبه ” حكيم أحبيشة ” تقليص الفارق مسجلا أول أهدافه.. لكن النصر ظل متقدما ومكثفا ضغطه على مرمى المروج ، وبعد احتساب حكم اللقاء ” الطاهر فرج ” ركلة جزاء لفريق النصر تقدم لها البرازيلي ” لوسيانو نانينهو ” موقعا على رابع أهداف فريقه.

وزاد متاعب المروج أكثرعندما أشهر الحكم ” الطاهر فرج ” الكرت الأحمر في وجه مدافعه العاجي ” ديفيد عصمان ” في المقابل مواطنه العاجي ” لأمين سيلا ” تسجيل هدف المروج الثاني ليختتم المهاجم التونسي ” عماد اللواتي ” مهرجان الأهداف بتسجيله للخامس .

وبهذا الفوز تأهل النصر إلى الدور السادس عشرة من كأس ليبيا ليضرب موعدا لملاقاة فريق دارنس.

وشهدت أرضية ملعب مدينة المرج لقاء فريقا الأهلي – بنغازي والمنار سوسة ، وذلك لحساب الدور ذاته من كأس ليبيا لكرة القدم.

هذه المواجهة تمكن الأهلي فيها من إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف وحيد جاء بإمضاء مهاجمه ” أكرم الزوي ” في الدقيقة (33) ليتمكن في الشوط محترفه العراقي ” همام طارق “تأكيد تأهله بثنائية كانت في الدقيقتين (64) و ( 76).

وبهذا الفوز والتأهل ضرب فريق الأهلي موعدا لملاقاة فريق بنغازي الجديدة أحد فريق السباعي من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

(وال)