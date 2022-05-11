تحذيرات من تسرب الأسلحة الغربية من أوكرانيا إلى ليبيا.

باريس 10 مايو 2022 (وال)- حذر تقرير لمجلة “موند أفريك” الفرنسية من خطر محتمل يحدق بليبيا مصدره الحرب الأوكرانية ، وذلك في ظل الدعم العسكري الهائل من الولايات المتحدة والغرب لكييف.

وقال التقرير إن الغرب يساعد كييف بإرسال معدات دفاعية وهجومية تقدر بمليارات الدولارات ، وإنه من المحتمل أن تصل هذه الأسلحة من أوكرانيا إلى ليبيا.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى ما نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية في 19 أبريل الماضي نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومحللي دفاع ، بأن الأمر سينتهي، ببعض الأسلحة التي تستلمها أوكرانيا، إلى أماكن غير متوقعة وفي أيدي جيوش وجماعات مسلحة أخرى ، وذلك على المدى البعيد.

وحسب مصدر عسكري ، سيؤول وضع هذه الأسلحة بالفعل في البلقان ، مشيرا إلى أنه في العام 2012، انتهى الأمر بالأسلحة الموجودة في ألبانيا، أنها وصلت إلى بنغازي ، مضيفا أن “هذه الأسلحة تكفي لتغذية زعزعة الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل”.

وأضافت المجلة أن ليبيا دولة إستراتيجية من خلال موقعها الجغرافي وثروتها الكبيرة من الطاقة، عالقة في شبكة العنكبوت من التدخل الخارجي الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات الداخلية والأزمة السياسية .

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