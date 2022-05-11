ليبيا نيوز

ستيفاني وليامز تكشف عن وجود مساعي لفتح تحقيقات دولية بخصوص المقابر الجماعية في ترهونة.

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

ترهونة 10 مايو 2022م ( وال ) – كشفت المستشارة الخاصة للأمين العام، ” ستيفاني وليامز ” عن وجود مساعي لفتح تحقيقات دولية بخصوص المقابر الجماعية والجرائم التي ارتكبت في مدينة ترهونة.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الثلاثاء والوفد المرافق لها من أعضاء البعثة وأعضاء لجنة النيابة العامة المكلفة وأعضاء المباحث الجنائية إلى مدينة ترهونة.

وعبرت المستشارة ” وليامز ” خلال لقائها رابطة ضحايا ترهونة وبعض عائلات الضحايا بالمدينة عن آسفها للجرائم التي حدثت بالمدينة، مشددة على وجوب إحترام حقوق الإنسان وفقا لما نشرته رابطة ضحايا ترهونة عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك .

كما أكدت على أن لجنة تقصي الحقائق تبدل جهودا في هذا المجال وذلك لضمان عدم افلات المجرمين من العقاب.

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وكالة الأنباء الليبية

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