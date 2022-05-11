مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة

جنين 11 مايو 2022 (وال) -أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد مراسلة قناة “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة، متأثرة بإصابتها برصاص حي في الرأس، أثناء تغطيتها اقتحام الاحتلال لمخيم جنين في الضفة الغربية، عن همر يناهز (51) عاما.

وأصابت قوات الاحتلال أيضا، الصحافي الفلسطيني علي السمودي برصاص حي في الظهر، وروى الصحافي الجريح السمودي تفاصيل جريمة الاحتلال في مخيم جنين، قائلا: “لم يكن بقربنا أي مقاومين خلال استهداف الاحتلال لنا في مخيم جنين”.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين والطواقم الصحافية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت منزل الشهيد عبد الله الحصري، فيما تصدى المقاومون للقوة المداهِمة.

ودان المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة “جريمة الاحتلال بقتل الزميلة الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة”، وعدها “جريمة مكتملة الأركان، واختتام لسلسلة طويلة من الاعتداءات طالت الشهيدة سابقا، من الحجز ومنعها من التغطية إلى التعرض للإصابة”.

وأكد المكتب أن “الجريمة تؤكد السلوك الإجرامي للمحتل، وضربه بعرض الحائط كل المواثيق التي تضمن للصحافي تغطية إعلامية من دون عوائق، ولم يكن جنود الاحتلال ليصلوا إلى هذا المستوى من الإجرام لولا قناعتهم بأنهم يفلتون من المحاسبة والعقاب”.

وجابت جنين مسيرة حاشدة تنديدا بجريمة الاحتلال، كما شاركت جماهير غفيرة من الفلسطينيين، في موكب وداع الشهيدة أبو عاقلة باتجاه كنيسة دير اللاتين في جنين، قبل أن تواري الثرى في القدس، حيث مسقط رأسها.

يذكر أن قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين منذ أكثر من شهرين، وقد هددت بعملية أمنية فيه.(وال جنين) س خ.

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