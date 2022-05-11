مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الاسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح 11 مايو الجاري مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة عن عمرٍ يناهز 51 عامًا بعد إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين.

وقالت وزارة الصحة إن مراسلة قناة الجزيرة في الضفة الغربية تعرضت لإصابة حرجة في رأسها أدّت إلى وفاتها، وذلك أثناء تغطيتها الاقتحام رفقة مراسل صحيفة القدس علي السمودي الذي تعرض هو الآخر لإصابة على مستوى الظهر.

وأشارت التقارير الواردة من فلسطين إلى أن الصحفية الفلسطينية كانت ترتدي سترة الصحافة لحظة استهدافها.

واستنكرت العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية استهداف القوات الإسرائيلية المتعمد للصحفية الفلسطينية التي كانت تقوم بواجبها المهني، وقالوا إنّ القوات الإسرائيلية خرقت مجدداً الأعراف والقوانين الدولية.

وتعد شيرين أبو عاقلة المولدة في القدس عام 1971 إحدى أشهر الصحفيات في فلسطين، وعرفت خلال مسيرتها الصحفية التي استمرت لحوالي 25 عامًا بتغطيتها انتهاكات القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وكانت الصحفية الراحلة والتي تعود أصولها إلى مدينة بيت لحم قد نشأت في القدس، حيث درست الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا، قبل أن تدرس الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن.

ومن ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة وحصلت على البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

يذكر أنّ شيرين أبو عاقلة عملت خلال مسيرتها الصحفية مع جهات عدة كوكالة الأونروا، إذاعة صوت فلسطين، قناة عمان الفضائية، مؤسسة مفتاح، إذاعة مونت كارلو، قبل أن تلتحق بالعمل لدى قناة الجزيرة منذ عام 1997 وحتى وفاتها.

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