رئيس سريلانكا يحذر من التوترات العرقية.. وسط أزمة اقتصادية طاحنة

حث رئيس سريلانكا الشعب، الأربعاء، على رفض ما وصفه بمحاولات إثارة التنافر العرقي والديني ، حيث اندلعت اشتباكات في أجزاء كثيرة من البلاد بسبب تعامل الحكومة مع أزمة اقتصادية مدمرة.

وأسفرت الاحتجاجات العنيفة في الشوارع عن مقتل ثمانية أشخاص هذا الأسبوع، واستقالة الشقيق الأكبر للرئيس جوتابايا راجاباكسا كرئيس للوزراء وفشل حظر التجول في تهدئة الغضب الشعبي.

وأمرت الحكومة القوات بإطلاق النار على أي شخص يضر بالممتلكات العامة أو يهدد الأرواح.

وألقى السريلانكيون باللوم على عائلة راجاباكسا في الانهيار الاقتصادي الذي ترك البلاد بحوالي 50 مليون دولار فقط من الاحتياطيات، مما أدى إلى توقف معظم الواردات وأدى إلى نقص هائل في الوقود وغاز الطهي والضروريات الأخرى.

وفي الجنوب، أضرم محتجون النار في متحف مخصص لوالدهم في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبدت المنطقة في حالة خراب الأربعاء، ونُهبت المعروضات وحطمت.

وقال راجاباكسا على تويتر: “هذا هو الوقت المناسب لجميع السريلانكيين للتعاون معًا للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

وأضاف: “أحث جميع السريلانكيين على رفض المحاولات التخريبية لدفعكم نحو التنافر العرقي والديني، إن تعزيز الاعتدال والتسامح والتعايش أمر شديد الأهمية “.

ولم يتضح على الفور ما الذي دفع الرئيس لإصدار التحذير. ومع ذلك ، فإن سريلانكا لديها تاريخ طويل ودموي من التوترات العرقية.

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