واشنطن تدعو جميع الدول إلى الاستثمار في الأمن الغذائي العالمي

حثّت الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى وكالات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في روما، الثلاثاء، جميع الدول على العمل معًا لمعالجة أشد أزمة غذاء شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت السفيرة سيندي ماكين إنه استجابة لأسوأ حالة طوارئ غذائية عالمية منذ أكثر من 70 عامًا ، في 18 و 19 مايو ؛ ستحثّ الولايات المتحدة المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لتعزيز الإمدادات الغذائية.

وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 18 مايو ، سيترأس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين اجتماع “دعوة الأمن الغذائي العالمي للعمل” لوزراء خارجية أكثر من 30 دولة.

وسيناقش المشاركون قضايا الأمن الغذائي العالمي، ويستعرضون الاحتياجات الإنسانية الملحة ويحددون الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز القدرة على الصمود.

وسيترأس بلينكين بعد ذلك اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الروابط بين الصراع والأمن الغذائي. تتولى الولايات المتحدة الرئاسة الشهرية الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر.

وقالت ماكين إن الولايات المتحدة تركز على بناء مرونة طويلة الأمد فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتشجع الدول الأخرى على العمل معًا لمنع اكتناز الغذاء في جميع أنحاء العالم، مما يتسبب في نقص الغذاء وزيادة الأسعار.

وأضافت أن الحرب في أوكرانيا فاقمت قضايا الأمن الغذائي القائمة وأن دولًا أخرى ، بما في ذلك اليمن ودول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، تعاني أيضًا من نقص الغذاء الناتج عن الجفاف والصراع وعدم الاستقرار السياسي.

وأردفت: “كانت الولايات المتحدة تضخ الموارد في المساعدات الإنسانية الفورية والاستراتيجيات الأوسع لتعزيز الأمن الغذائي”.

وتابعت أن السلطات الأمريكية أعلنت مؤخرًا عن حزمة استثمارات طويلة الأجل بقيمة 11 مليار دولار في جهود لتحسين الأمن الغذائي ، وشددت على أن الولايات المتحدة تعمل مع الدول المنتجة للحبوب للمساعدة في التخفيف من نقص الغذاء واستقرار الأسواق وخفض الأسعار.

واختتمت بالقول: نحن بحاجة إلى الاستثمار ، على المدى الطويل ، في الأمن الغذائي لأن الحقيقة هي أن كل شيء آخر يعتمد عليه”.

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