اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين ابو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي

رام الله 11 مايو 2022 (وال ) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) مراسلة قناة الجزيرة الفضائية برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، واصابة الصحفي علي السمودي مراسل صحيفة القدس برصاصة في الظهر ووضعه مستقر، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.

يشار ألى أن قوات الاحتلال الصهيوني كانت قد حاصرت منذ ساعات الفجر الأولى منزلا في مخيم جنين وأطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين والطواقم الصحفية، ما أدى كذلك إلى إصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة داخل المخيم، الذي اقتحمه الاحتلال بقوات كبيرة من الجيش في إطار عملية عسكرية واسعة.

(وال )