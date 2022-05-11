إيران تحتجز أوروبيين تزامنا مع زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية

قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الأربعاء، إنها اعتقلت مواطنين أوروبيين بينما كان مبعوث الاتحاد الأوروبي يزور البلاد بسبب تعثر مفاوضاتها النووية مع القوى العالمية.

ويأتي إعلان الوزارة ، خلال زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا ، في الوقت الذي تهدد فيه طهران بالفعل بإعدام باحث إيراني سويدي مسجون منذ عام 2016 ، ويواجه مواطن إيراني آخر حكمًا بالسجن مدى الحياة هناك.

وطالما واجهت إيران مزاعم بأنها تستخدم اعتقالاتها كورقة مساومة مع الغرب، وتنفي طهران ذلك، على الرغم من أن المفاوضات حول اتفاقها النووي التاريخي لعام 2015 أسفرت عن إطلاق سراح أميركيين في صفقة تبادل.

وقالت الوزارة في بيان إن الأوروبيين يخططان لتحويل المطالب الروتينية لمختلف الفئات الاجتماعية والمهنية إلى “فوضى واضطراب اجتماعي وعدم استقرار”، ولم تحدد جنسية المعتقلين.

وقال البيان إن الشخصين عميلان وظفتهما أجهزة مخابرات دولة أوروبية.

وأضاف أن الوزارة كانت تلاحقهما منذ “لحظة وصولهما” وأن جميع علاقاتهما مع “مجلس رابطة المعلمين غير الشرعي” موثقة.

وتأتي زيارة مورا في الوقت الذي تعثرت فيه محادثات الاتفاق النووي في فيينا، بسبب تصنيف أميركا للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

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