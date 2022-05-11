المخابرات الأميركية: الصين تعمل جاهدة للسيطرة على تايوان عسكريا

صرح كبار مسؤولي المخابرات الأميركية للكونجرس بأن هناك اعتقادًا راسخًا بأن الصين تحاول بنشاط بناء جيش قادر على السيطرة على تايوان، حتى لو استلزم الأمر مواجهة ضد الولايات المتحدة التي تقدم الدعم لتاييه.

وقالت مدير المخابرات الوطنية ، أفريل هينز ، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ، إن التهديد الذي تتعرض له تايوان من الآن وحتى عام 2030 “شديد الخطورة والجدية”.

وأضافت: من وجهة نظرنا، فإن الصين تعمل جاهدة لوضع نفسها بشكل فعال في موقف يكون فيه جيشها قادرًا على السيطرة على تايوان بسبب تدخلنا” ، رافضة تقديم مزيد من التفاصيل علنًا حول الجدول الزمني المحتمل.

وحذرت هي ورئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية اللفتنانت جنرال سكوت بيرييه، من أن الولايات المتحدة لا تعرف حتى الآن الدروس التي سيتعلمها الرئيس الصيني شي جين بينغ من حرب روسيا في أوكرانيا والمساعدات الغربية التي تدفقت إلى كييف.

وقال المسؤولان إن الطريقة التي يفسر بها “شي” والحزب الشيوعي الصيني أحداث تلك الأزمة يمكن أن تؤثر على جدولها الزمني ونهجها تجاه تايوان.

وأشارت هينز وبرير أيضًا إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن الصين تفضل تجنب صراع عسكري حول تايوان إذا كان ذلك ممكنًا.

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