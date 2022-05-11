إدانة واسعة لمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

أثار مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي في 11 مايو 2022 أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين غضباً عربياً ودولياً.

واستنكرت العديد من الشخصيات السياسية والفنية والإعلامية انتهاك الجيش الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية بقتله الصحفية أثناء قيامها بواجبها المهني.

وأثارت وفاة شيرين أبو عاقلة الحزن في نفوس العديد من الأشخاص الذين نعوها بكلمات مؤثرة، فمحمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا في أراضي 48 أدان جريمة قتل الصحفية التي كانت بحسب وصفه مثالاً للالتزام المهني والوطني.

أما الأسير المحرر أمير مخول؛ فقد أشار إلى أنّها ستظل باقية في وجدان الشعب ونضاله التحرري الوطني، في حين وصفها صديقها نضال رافع بأجمل إنسانة، وأيقونة الإعلام.

كما تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بالعزاء لعائلة وأصدقاء الصحفية التي قضت خلال أداء واجبها الصحفي في توثيق جرائم الاحتلال بحسب تعبيره.

ووصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على لسان نقيبها تحسين الأسطل مقتل شيرين أبو عاقلة بالجريمة مكتملة الأركان، وأشار إلى أنّ عملية الاغتيال كانت مقصودة لأن القاتل يعرف الضحية.

من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة إعدام شيرين أبو عاقلة، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، وقالت إنّ ما قامت به إسرائيل جزء من سياستها لطمس الحقيقة.

كما دعت السفارة الأمريكية في القدس إلى إجراء تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة وإصابة زميلها علي السمودي.

أما الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم؛ فقال إن جريمة اغتيال شيرين تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين.

كما نعت جامعة اليرموك على لسان عميدها الدكتور إسلام مساد خريجتها السابقة، ووصفت مقتلها بالتعدي الصارخ على الحريات والقيم الصحفية السامية.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين العرب مع نبأ الوفاة، فأصالة نصري قالت على تويتر إن شيرين دفعت روحها ثمن الحق.

واستنكرت الفنانة اللبنانية إليسا مقتل شيرين وقالت: “الظلم بشع”، أما تيم حسن فنشر صور لها على ستوري حسابه في انستغرام وعلق عليها بعبارة: رحمك الله، وأسكنك فسيح جنانه.

وعبّر الإعلامي السوري مصطفى الأغا عن حزنه لفراق الصحفية الفلسطينية، أما الإعلامي المصري عمرو أوديب فقال: إن شيرين كانت أفضل مراسلة في العالم العربي، ودفعت حياتها ثمن مهنتها وجنسيتها وواقعها الفلسطيني والعربي المؤلم.

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