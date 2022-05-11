تحول في ميزان الحرب الأوكرانية.. بعد استعادة مناطق في خاركيف

في مؤشر على بدء التحول بميزان الحرب؛ شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا من شأنه أن يقوض التقدم الروسي الرئيسي، استعادت خلاله عددًا من القرى من القوات الروسية شمال شرقي خاركيف، وفق ما ذكرته المتحدثة الإعلامية للواء الخاص الثاني والتسعين، وهو القوة الأوكرانية الرئيسة القريبة من خا ركيف.

ونوه مستشار وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، بأن هذه النجاحات تبعد المدفعية الروسية عن مدى قصف أجزاء من المدينة التي تتعرض للقصف منذ الأيام الأولى للحرب.

التقدم الذي حققته القوات الأوكرانية؛ أوصلها إلى مسافة تسمح لها بضرب خطوط الإمداد الروسية الخلفية ومواصلة إبعاد قوة الهجوم الروسية الرئيسية إلى الجنوب، كما يجعلها أقرب إلى الحدود الروسية مما يعني أن جميع المكاسب التي حققها الروس في الأيام الأولى من الحرب في هذا القطاع تتلاشى بشكل متزايد.

وواصلت القوات الأوكرانية صمودها في مواجهة الهجمات الروسية العنيفة من ثلاثة اتجاهات في إقليم دونباس، وسط ترجيحات بسحب موسكو بعض وحداتها بسبب ما حدث في خاركيف.

وواصلت القوات الروسية قصفها الشديد لمجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول، في محاولة للاستيلاء على آخر معقل للمقاومة في المدينة المدمرة التي لقي عشرات الآلاف من سكانها حتفهم في الحصار والقصف الروسيين المستمرين منذ شهرين.

ونوهت وحدة آزوف الصامدة في آزوفستال بأنه خلال الساعات الـ 24 الماضية حلقت 34 طائرة روسية فوق المصنع من بينها ثماني طلعات لقاذفات استراتيجية، كما تعرض المجمع للقصف من البحرية الروسية ومن الدبابات والمدافع والصواريخ.

وذكرت القوات الأوكرانية أن شخصا قتل وأصيب خمسة بعد أن ضربت سبعة صواريخ روسية مركزا تجاريا ومستودعًا في أوديسا، حيث يكافح رجال الإطفاء الحرائق التي سببها القصف.

وفي سياق آخر ذكرت وزارة الدفاع الاوكرانية أن قواتها في دونباس دمرت 12 دبابة روسية و 19 عربة مدرعة وأسقطت ثلاث طائرات، فيما أشار الحاكم الإقليمي لمنطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو إلى أن ثلاثة من السكان قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون أمس.

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