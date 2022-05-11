المخابرات الأميركية: الحرب الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود

أشارت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية أفريل هينز، إلى أن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدودة، منوهة بأن الرئيس فلاديمير بوتين يستعد على ما يبدو لصراع طويل، لافتة إلى أن النصر الروسي في منطقة دونباس ربما لن يكون نهاية هذه الحرب.

وأضافت المسؤولة الأميركية أن بوتين يعول على ضعف عزيمة الغرب بمرور الوقت ومع استمرار الصراع، معربة عن القلق حول كيفية تطور الصراع خلال الأشهر المقبلة، في ظل عدم تناسب طموحات بوتين مع القدرات العسكرية لروسيا، الأمر الذي قد يدفع للتحرك على مسار تصعيدي أكثر صعوبة، يصعب التنبؤ به، لكنها استبعدت احتمال استخدام بوتين لأسلحة نووية تكتيكية، إلا إذا أدرك وجود تهديد وجودي للدولة الروسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا