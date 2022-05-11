وزيرة الخارجية الألمانية تتعهد بملاحقة مسؤولي مجزرة بوتشا

استهلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس زيارتها إلى أوكرانيا، بعد وصولها بالقطار إلى كييف؛ من بوتشا التي عثر فيها على أكثر من أربعمائة جثة بعد انسحاب القوات الروسية منها، لتكون أول وزيرة ألمانية تزورها منذ بدء الحرب.

وشددت بيربوك، خلال جولتها، على دعم برلين لكييف في التحقيق بملابسات ما شهدته بوتشا من جرائم خلال الهجوم الروسي؛ متعهدة بملاحقة الجناة ومحاسبتهم. ورافقت الوزيرة الألمانية في جولتها المدعية العامة الأوكرانية.

ومن المنتظر أن تلتقي لاحقًا نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا، ضمن برنامج يشمل إعادة فتح السفارة الألمانية في كييف.

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