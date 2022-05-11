رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي بهيئة الحج ودار الإفتاء

طرابلس 11 مايو 2022 0 وال ) – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مساء امس الثلاثاء رئيس وأعضاء هيئة الحج والعمرة ومندوب عن دار الإفتاء لمتابعة أعمال الهيئة، والاستماع لاحتياجاتها وما قامت به من إجراءات لتنظيم موسم الحج لهذا العام،

وأكد الرئيس على ضرورة توفير كل الاحتياجات اللازمة للحجاج الليبيين والإعداد والتنظيم الجيد لكي يؤدي الحجاج المناسك بشكل يضمن سلامة وراحة بعثة الحجاج.

وشدد الرئيس على ضرورة إتباع آلية واضحة وشفافة لتطبيق شروط الحج وفقاً للآلية التي أعلنتها وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، على من تم اختيارهم ضمن القرعة للعامين 2020- 2021م وإعطاء الأولوية لمن لم يؤد فريضة الحج في السابق.

( وال )