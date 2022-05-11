اليابان تقدم منحة طارئة للاستجابة لأزمة الغذاء في اليمن

أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم منحة طارئة لليمن بعشرة ملايين دولار، عبر برنامج الأغذية العالمي للاستجابة لأزمة الغذاء في البلاد، وسط تحذيرات من أزمة حادة في مخزون القمح والسلع خلال الأشهر القادمة.

نوهت الحكومة، في بيان لها، بأن هذه المنحة تأتي في إطار جهود اليابان للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم اتفاق الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في البلد الغارق في النزاع الدامي للعام الثامن على التوالي.

ولفت البيان إلى أن الوضع الإنساني في اليمن قد يزداد تدهورًا بسبب تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرب في أوكرانيا، مرجحًا أن يستفيد نحو 2,5 مليون يمني من هذه المساعدات.

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