40 مرشحا يسجلون أسماءهم في الانتخابات الرئاسية بالصومال

بعد تأجيل استمر لنحو سنة كاملة، سجل نحو 40 مرشحًا أسماءهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الصومال الأحد المقبل، حيث سيختار البرلمان الرئيس الجديد خلال اجتماع في مطار يخضع لحراسة مشددة، في ظل التهديدات التي تعيشها البلاد وحالة التفكك والعنف.

وطلبت اللجنة المنظمة بالبرلمان من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي حماية حظيرة الطائرات التي ستجري فيها الانتخابات في مقديشو، فيما رجح محللون أن يكون الرئيسان السابقان شريف شيخ أحمد، وحسن شيخ محمد، الأوفر حظًا.

وتعد وزيرة الخارجية السابقة فوزية يوسف آدم، المرأة الوحيدة التي تخوض السباق. وفي سياق متصل حذر صندوق النقد الدولي من أن برنامج دعم الميزانية لن يتم تمديده ما لم تكتمل الانتخابات التشريعية والرئاسية بحلول منتصف هذا الشهر.

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