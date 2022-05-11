لافروف: الأمم المتحدة فقدت الفرصة للتسوية السياسية للقضية الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن الأمم المتحدة فقدت الفرصة للتسوية السياسية للقضية الأوكرانية.

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وأوضح لافروف أن بلاده طلبت من الأمين العام أنطونيو غوتيريش التنسيق مع كييف لعدم إعاقة خروج المدنيين من مناطق العمليات العسكرية.

وقال وزير الخارجية الروسي إن روسيا تفتح ممرات إنسانية يوميًا لإخراج المدنيين، مضيفا أن أوكرانيا ترفض وتستخدمهم كدروع بشرية، مشيرا إلى أن روسيا لا تزال تعمل على فتح ممرات إنسانية، لكنها تشدد على ضرورة الانسحاب التام للمدنيين من جبهات القتال.

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