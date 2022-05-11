ليبيا نيوز

لافروف يشيد بالعلاقات مع الجزائر.. ويدعو تبون إلى زيارة موسكو

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له، بمناسبة مرور 60 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

أجرى لافروف محادثات مطولة مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، تناولت القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى كيفية تطوير العلاقات الثنائية، بين البلدين.

وأشار إلى دعوة وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الجزائري لزيارة موسكو.

وأعرب لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لعمامرة، عن تقدير بلاده للموقف الجزائري “المتزن” والموضوعي بشأن أزمة أوكرانيا.

ولفت الوزير الروسي إلى دعم بلاده لإيفاء الدول المصدرة للغاز بالالتزامات الموقعة، منوهًا بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والجزائر بلغ 3 مليارات دولار العام الماضي.

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قناة 218 الليبية

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