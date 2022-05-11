أمريكا تدعو مجلس الأمن للاجتماع اليوم لبحث فرض عقوبات على كوريا الشمالية.

نيويورك 11 مايو 2022 (وال) – دعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ اليوم الأربعاء لبحث فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، بعد اختبارها الأخير لصاروخ باليستي تم إطلاقه من غواصة.

وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تتولى الرئاسة الدورية للمجلس هذا الشهر وحددت الاجتماع المفتوح بعد ظهر اليوم لمناقشة عمليات الإطلاق الأخيرة لكوريا الشمالية.

وخلال العام الحالي، قامت كوريا الشمالية بـ 15 عملية إطلاق صواريخ شملت أول اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات منذ عام 2017 في مارس الماضي أظهر مدى محتملا للوصول إلى الولايات المتحدة.

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